Vin ピンタックコットンノースリワンピース

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柔らかく風合いの良いコットンボイルを使用し、ナチュラルな雰囲気が魅力的な１枚。胸元のピンタックや、ギャザーでふんだんにボリュームを出して大人フェミニンな印象に。通気性の良い素材なので夏でもさらっと着用していただけます。同布リボンでウエストマークしたり、前を開けて羽織としても着るのもオススメ。一枚でもレイヤードでも楽しめる着こなしの幅の広いアイテムです◎店頭、オンラインでもすぐに完売となったブルーストライプです。※ベルト付属#yamadaya#vinストアVinカテゴリワンピース\u003eワンピース素材表地 綿：100％裏地 綿：100％透け感ホワイトありピンク、ブルー若干あり伸縮性なし原産国インド家庭洗濯手洗い可ポケットあり裏地ありカラー...ブルー柄・デザイン...ストライプ季節感...夏