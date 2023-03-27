新品未使用　花柄ブラウス　日本製

柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄新品未使用ですが、着る機会が無くなりましたので出品します♪定価 約 15,000円ほどで購入した記憶があります。綿 １００%日本製昨秋、リバティやエヴァムエヴァさんなど多く取り扱うセレクトショップにて購入し自宅保管しておりました。サイズ表記は３６ですが、ゆったりシルエットなので、Ｓ〜Ｌサイズの方には充分…と店員さんもおっしゃっていました(⸝⸝•ᴗ•⸝⸝)੭⁾⁾首回りは、きれいな開きのデザインで、ネックレスやスカーフも素敵です♪袖口もボタンが付いて細かなギャザーが寄せてあります。裾は緩やかなカーブを描いたシルエットで優しく見えます。首回り、は細かなギャザーが一周入っていて大人なデザインです(⸝⸝•ᴗ•⸝⸝)੭⁾⁾落ち着いた花柄で、一年中使えます。これからはハイネックに重ねても素敵だと思います。派手な色を使っていないので、花柄がまた落ち着いた感じで、デニムだけでもビンテージ感が出て素敵だと思います。パールのネックレスなど合わせるとフォーマルな場にも使えます♪着丈 約 59センチ身丈 約 59センチ身幅 約 50.5センチ袖丈 袖口から襟元までの長さ 約65センチ☆平置き、素人の採寸ですので誤差はご理解ください。購入時のタグなどありません。新品未使用ですが購入後に一度水通しをし、自宅保管しておりましたユーズド品になりますので、折シワ、生地感など他に、ご理解いただける方にご購入お願い致します。確認は致しましたが小さな傷や汚れなど見落としはご了承ください。気になる方はご遠慮下さい(・᷄-・᷅)折りたたみ簡易包装での発送になります。



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