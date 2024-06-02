スタディオクリップ×サンバレー　製品染めオックスバンドカラーシャツ　ライトグレー

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再お値下げ致しました。ご検討お願い致します。＊スタディオクリップ＊＊サンバレー＊スタディオクリップ×サンバレーWネームカラーはライトグレー製品染めオックスバンドカラーシャツ洗いざらしのシワ感のある生地です。人気のお品で店舗で完売でしたので、WEBで購入しました。新品タグ付きですが保管しておりました。当初のシワ、たたみシワも付いていますのでご了承頂きご検討お願い致します。お色違いも出品中です♪［サイトより］ナチュラル＆リラックスがコンセプトのSUNVALLEY（サンバレー）とのWネーム商品。毎年人気のカジュアルな雰囲気の製品染めオックスシャツ。コンパクトなサイズ感から、今年らしいゆとりのあるビッグシルエットにアップデート。国内で製品染めし、洗いざらしの雰囲気が残るように仕上げました。お尻が隠れる長めの着丈とゆったりとしたラインを拾わないシルエットが体型カバーにも◎ーーージャケット代わりに羽織りとしても、ニットのインナーとしても長い間着用いただける万能アイテムです。定価 5,940円発送の際は小さくたたみ梱包させて頂きますのでご理解お願い致します。ゆうゆうメルカリ便へ変更する場合もあります。