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商品詳細
黒に近いチャコールです。ロゴは黒です。一度着用して自宅保管の為、たたみシワがあります。その他汚れなどはありません。7000円程で購入しました。
http://narcologia.ru/goods/voiceless478259.html
http://narcologia.ru/goods/kindness859305.html
http://narcologia.ru/goods/reflector787064.html
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