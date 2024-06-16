『新品未使用』レディーススクエアネックブラウス　フリル　リボン　可愛い　aki

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本日は、商品をご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼♪about♪スクエアネックデザインの半袖ブラウス。袖口のフリルや背中のリボンが“カワイイ”を引き立ててくれる夏のお出かけコーデにおススメのアイテムです。♪size♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）●Mサイズ♡他にもL/XL/2XLサイズがございます♡♪color♪●ホワイト♡他にもレッドのカラーがございます♡☆size・colorは選んでいただけます☆ご希望のsize・colorをコメントや取引メッセージにてご連絡ください(*^^*)✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【☆買ってくださる方にお伝えしたいこと☆】◎サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます。◎プロフィールを必ずご覧下さい。大事なことが記載されています。◎インポートのお洋服をたくさん出品しています。 他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【ハッシュタグ】#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#インポート#可愛い#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#ブラウス#スクエアネック#バックリボン#お洒落な肌見せ#お洒落好きな人#差がつくファッション#aki