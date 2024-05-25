Chacott バックレースアップニットタンク　ピンク

ニュアンスのある柄のニットタンク。バックスタイルのレースアップデザインが女性らしい一枚。キャミソールトップとレイヤードすることで、レッスン行き帰りコーデのアクセントにおすすめ。コットンの天然繊維と、品のある微光沢のアセテートの強撚素材。アセテートは、ドライタッチで清涼感があり、適度な吸湿性と速乾性があり、汚れにくく、汚れが落ちやすいのが特徴。注）画像は、ニットタンクの下に黒いキャミソールを着用しています。M:身幅36総丈48.5バスト79〜87身長154〜162素材:綿53%、アセテート47%カラー:043ピンク9,790円品番:256290-0418-01



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