bernhardwillhelm コットンレオパードT　日本製

bernhardwillhelmのコットン100のレオパードTです。フロントのデザインが可愛いです！が年齢的にもう無理です。可愛く着てくださる方へ。カットソーなのでどなたでも着ていただけます。フリーサイズ。バックはシンプル。 日本製



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