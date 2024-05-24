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bernhardwillhelm コットンレオパードT　日本製
商品番号 K52269944485
商品名

bernhardwillhelm コットンレオパードT　日本製
ブランド名 ベルンハルトウィルヘルム
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

bernhardwillhelmのコットン100のレオパードTです。フロントのデザインが可愛いです！が年齢的にもう無理です。可愛く着てくださる方へ。カットソーなのでどなたでも着ていただけます。フリーサイズ。バックはシンプル。　日本製
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