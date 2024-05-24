アングリッド　Ungrid　トップス

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商品詳細
素材...コットンカラー...ホワイト今年の夏にルミネエストにて購入しました。とても気持ちの良い素材感で、2度ほど撮影で着用しました。アクロンにて手洗い、自宅保管で、汚れなどはないと思いますが、素人検品なので神経質な方はお控え下さい。素材上、たたみしわがあります。アイロンお持ちの方は、アイロン掛けやしわ伸ばしできるなにかあると良い気がします。私はコットンならではの自然なしわとしてあまり気にしなく着ていました(^_^;)♪定価8,800
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