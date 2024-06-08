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バナナリパブリック　花柄ブラウス
商品番号 R58328117934
商品名

バナナリパブリック　花柄ブラウス
ブランド名 バナナリパブリック
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バナナリパブリック　花柄ブラウス落ち着いたクールな背景に大きなフラワーデザインブラウス。袖なしのＵ字型襟で、とても上品なデザインです☆サイズ　00（Sサイズ相当)肩幅　　33cm身幅　　42cm着丈　　55cm成分表示ポリエステル　66%レーヨン　　　32%ポリウレタン　2%カラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄ネック···Uネック季節感···夏
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