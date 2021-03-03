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- 【AIM会員限定】あいみょん●だから寒いって言ったじゃん!スタジャン●サイズ１●
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商品詳細
AIMYON弾き語りLIVE2022サーチライトin阪神甲子園球場【グッズ/GOODS】「だから寒いって言ったじゃん!スタジャン」肌触りのよいウール素材を使ったスタジアムジャンパーです。◯素材◯ポリエステル、合皮◯サイズ◯1：着丈約70cm/身幅約56cm/肩幅約50cm/袖丈約58cm◯状態◯着用したのは一度だけですので状態は良いかと思いますが、気にされる方はよくご検討ください。◯梱包・発送◯コンパクトに梱包し、メルカリ便での匿名配送を予定しています。#画像1〜5はイメージ画像#まとめ買い歓迎#即購入可能
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