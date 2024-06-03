レア！ ヒステリックグラマー 90's タンクトップ キャミソール

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レアな「H」タグのHYSTERICGLAMOUR（ヒステリックグラマー）のコットン製のタンクトップです。チアタイプのロゴとハートマークが新鮮です。裾のタグに©1999とあるので、1999年のモデルということで、今から25年以上前の、ヴィンテージ、ヒステリックグラマーとなります。サイズはフリーサイズ身幅約35㌢、着丈約45㌢多少の使用感はありますが、特に目立つような汚れ、破れありません。あくまでも中古品ということをよくご理解の上、ご購入お願いします。※他にヒステリックグラマーの物はジャケット、Tシャツなども出品しているので、まとめ買いなら、お安くします。コメントいただけると助かります。