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レア！ ヒステリックグラマー 90's タンクトップ キャミソール
商品番号 E63562944293
商品名

レア！ ヒステリックグラマー 90's タンクトップ キャミソール
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レアな「H」タグのHYSTERICGLAMOUR（ヒステリックグラマー）のコットン製のタンクトップです。チアタイプのロゴとハートマークが新鮮です。裾のタグに©1999とあるので、1999年のモデルということで、今から25年以上前の、ヴィンテージ、ヒステリックグラマーとなります。サイズはフリーサイズ身幅約35㌢、着丈約45㌢多少の使用感はありますが、特に目立つような汚れ、破れありません。あくまでも中古品ということをよくご理解の上、ご購入お願いします。※他にヒステリックグラマーの物はジャケット、Tシャツなども出品しているので、まとめ買いなら、お安くします。コメントいただけると助かります。
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