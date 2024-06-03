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- 美品❤︎エムズグレイシー❤︎パフスリーブ❤︎リボン付きトップス 日本製
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商品詳細
エムズグレイシーのリボン付きトップスです❤︎ぽわん袖と、リボンのモチーフがとても可愛いです❤︎美品です❤︎着丈…約66.5cm身幅…約39cm他にもエムズグレイシー出品しておりますのでぜひご覧ください❤︎カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネックカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地
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