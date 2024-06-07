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《美品》ZANELLATO　ザネラート ハンドバッグ ポスティーナ
商品番号 L32341995871
商品名

《美品》ZANELLATO　ザネラート ハンドバッグ ポスティーナ
ブランド名 ザネラート
特別価格 税込 5,841 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読みになってからご検討、ご購入お願い致します。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪＜＜商品概要＞＞◼️ブランドZANELLATO　ザネラート◼️アイテムポスティーナSハンドバック　クロスボディバッグショルダーバッグ　大容量　レザー◼️状態目立った傷や汚れ無しの極美品※写真にて掲載しております。画像のご確認お願いします。◼️付属品ショルダーベルト欠品◼️カラーブラック◼️平置き実寸サイズ縦：約23cm横：約30cm奥行き：約14cm持ち手：約10cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◼️配送簡易包装、匿名配送、保証付きのらくらくメルカリ便にて発送致します。ご購入・お支払いから2日以内に発送致します。◼️購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)※鑑定済みの正規品のみ販売しております！※即購入OKです！素人検品の為、見落としがあるかもしれません。あくまでも中古品になるので神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。どうぞよろしくお願い致します。
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