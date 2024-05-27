ブラッキー　プロモ　yu nagaba

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商品詳細
こちらポケモンカードxyunagabaコラボのブラッキーになります。自引き品のため、開封後すぐにスリーブに入れて保管しておりました。傷や欠けはなく、とても状態の良い品です。詳しい状態は画像をご覧ください。値下げ不可です。ボックスパックシングル···シングル
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