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ブラッキー　プロモ　yu nagaba
商品番号 M84093640736
商品名

ブラッキー　プロモ　yu nagaba
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらポケモンカードxyunagabaコラボのブラッキーになります。自引き品のため、開封後すぐにスリーブに入れて保管しておりました。傷や欠けはなく、とても状態の良い品です。詳しい状態は画像をご覧ください。値下げ不可です。ボックスパックシングル···シングル
http://narcologia.ru/goods/subtropical332801.html
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