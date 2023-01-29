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VALENTINO GARAVANI 2WAYバッグ
商品番号 Q83817704968
商品名

VALENTINO GARAVANI 2WAYバッグ
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15年以上前に購入した今となっては購入出来ない1品かと思います。中古のため、生地に細かい傷や角パイル部も一部削れが見れます。過去転売屋の方に詳細確認せず、購入され、返品時バッグ袋を勝手に廃棄されるというトラブルがありましたので、内容を確認頂き、不明な点はやりとりさせて頂きますので、必ず確認にうえご購入ください。神経質な方は購入ご遠慮頂き、ノークレームノーリターンにてお願い致します。カラー···ブルー
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