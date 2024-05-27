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【掛軸/春渓】高砂 巻物　骨董品　茶道具　箱付き
商品番号 M37577112806
商品名

【掛軸/春渓】高砂 巻物　骨董品　茶道具　箱付き
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧いただきありがとうございます。祖父が趣味で集めていた掛軸を出品致します。ずっと押入れに保管してありました。▪️商品：掛軸▪️作者:春渓▪️作品名:高砂▪️商品内容：掛軸　▪️付属品：共箱▪️サイズ（約）：縦183cm横52.5cm▪️状態大きな破れなどはありませんが、ただし、長期保管の為多少シミなどがあります。写真にてご確認お願い致します。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願いいたします。※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。他にも多数の出品をしております。よろしければセットでのご購入お願い致します。割引も検討させていただきます。tk
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