【期間限定SALE】Cartier カルティエ　空箱　時計ケース　洗浄液

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＊＊＊＊24時間以内に発送します＊＊＊＊❤︎カルティエ腕時計の空箱❤︎時計ケース❤︎時計メンテナンスキット(洗浄液)3点セットになります！＊バラ売りは今のところ考えておりません◇カルティエ腕時計の空箱外側はとてもきれいですが内側は、経年劣化の影響で台座部分に剥がれと黄ばみがあります。画像にてご確認の上、ご理解のある方のみご購入ください。サイズ縦 13cm横 15cm高さ 9cm◇時計メンテナンスキット(洗浄液)◇時計ケース腕時計をオーバーホールに出した際に戴いたものになります。時計ケースはクッション付きです。ジュエリーケースとしてのご利用もオススメです！すべて未使用品になります。⭐︎利用店舗：銀座ブティック＊画像の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。◎即購入OK◎自宅保管になりますので気にされる方はご遠慮下さい◎喫煙者なし・ペットなし◎送料込み・匿名配送致します◎プチプチを付けて丁寧に梱包いたしますが梱包材には再利用品を使用する場合もございます◎トラブルを避ける為、専用出品・お取り置き不可とさせて戴きますm(__)m非売品 ノベルティ おまけ ウォッチサービス クリーニング ウォッチケース