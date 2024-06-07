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【美品】希少シャネルCHANELチェーントートバッグ　マトラッセ シール カード
商品番号 V88105391356
商品名

【美品】希少シャネルCHANELチェーントートバッグ　マトラッセ シール カード
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 30,012 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気のシャネルのチェーントートバッグです^^ゴールドチェーンやマトラッセも素敵です◎・ギャランティシールあり(番号一致)・イタリア製【ブランド】CHANEL/シャネル【素材】レザー/本革ゴールド金具【コンディション】美品。外側特に無し。四隅すれ(1箇所)内側綺麗です。ホック１箇所不良。(最後のお写真ご確認下さい)ファスナースムーズ。べたつき無し。以上の事から、やや傷や汚れありにしていますが、このヴィンテージ品にしては美品だと思います。まだまだご使用頂けると思います。☆貴重なヴィンテージ品で御座います。新品同様では御座いません。御理解お願い致します。【サイズ】高さ　約26cm　横幅　約31cm　マチ　約7cm　【ポケット】中　2つ外1つ【カラー】黒/ブラック【付属品】ギャランティカード【購入場所】真贋鑑定済みオークション会場#CHANELbag#シャネルチェーントートバッグ#mariabytokyoの一覧こちらから¥79980→お値下げしました^^＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿♡即購入、大歓迎です♡コメントのやり取り中でも即購入の方を優先しております。安心してお取引出来るようにいつも心掛けています。どうぞ宜しくお願い致します(*˘︶˘*).。.:*
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