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BAO BAO ISSEY MIYAKEルーセントボクシー ハンドバッグベージュ
商品番号 J81954069655
商品名

BAO BAO ISSEY MIYAKEルーセントボクシー ハンドバッグベージュ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 4,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●当日発送●●匿名発送●●即購入OK●ご覧頂きありがとうございます。※BAOBAOバオバオ　イッセイミヤケハンドバッグ※内ポケット：あり※サイズ：高さ157×幅157×マチ40（mm）素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※コメントなし即購入OKです。
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