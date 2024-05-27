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- アズノウアズおおらか ほっこりドロストBL 15号サイズ
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商品詳細
アズノウアズおおらか試着のみ15号サイズイエローバスト119オンラインショップでは16280円が8140円で販売しています。今年5月頃購入しました。スタンドカラーの前後着用可能のブラウスです。ウエストがドロストできるのでスッキリとした印象になります。花柄模様の何にでも合わせやすい便利なアイテムです。《お取り扱いについて》・着用またはお取り扱いの際は、アテンションタグや洗濯ネームを必ずご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/reproduce900655.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic533812.html
http://narcologia.ru/goods/reflector858764.html
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