SALE❣️ 自由区★ストライプ柄　すっきりと爽やかなトップス

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❤️2023夏物大処分SALE❤️自由区(JIYUKU)は、オンワード樫山が展開するオリジナルブランド。ブランドのコンセプトは“Happinesswomen”。自由区のアイテムは、ファッション感度が高く、上質な服を着こなす大人の女性に向けたもの。キッパリとしたホワイトにストライプ柄の、爽やかなトップスです。背中部分は、軽く打ち合わせだ感じで、とても楽で、お洒落です。サイズ 44着丈 66身幅 53出品価格 3500円此れ以上のお値下げは、ごさいまぜん。ご了承下さいませ。