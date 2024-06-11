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フクゾー fukuzo レディース　ブルー　ボーダー Tシャツ　M
商品番号 L92453207336
商品名

フクゾー fukuzo レディース　ブルー　ボーダー Tシャツ　M
ブランド名 フクゾー
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フクゾーらしく、とても着心地が良いです。2回ほどしか着用していないため、綺麗な状態ですが、見落としがあるかもしれません。古着にご理解いただける方よろしくお願い致します。
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