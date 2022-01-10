新品　タグ付き　レース　トップス　フリル　シャーリング

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商品詳細
♪ご覧頂きありがとうございます♪COMPAGNIAITALIANAコンパニーアイタリアーナポップ＆キャッチがコンセプト。トレンドに敏感な都会的な女性に向けたコレクションを展開。上質な素材と、しんぷるながら細部にこだわったデザインが魅力。イタリア・ミラノに直営店を構えている。定価:32,000円サイズL花柄 レース タック オフショルダー Vネック トップス フリル シャーリング ブラウス 夏 海 水着 花柄自宅保管にご理解頂ける方宜しくお願い致します。
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