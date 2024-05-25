Eve オーバーサイズ　ポロT

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Eve2022廻人ライブin武道館グッズで販売されたオーバーサイズのポロシャツです。Mサイズです。ライブで一度のみ着用いたしました。洗濯をして保管しています。自宅保管の為、ご理解を頂ける方のご購入をお願い致します。