★nest robe ロングシャツ　917357

9月17日値下げしました☆ネストローブロングシャツ変色が所々ありますがまだまだ着ていただけます＾＾サイズ不明着丈約105身幅約74※北海道・沖縄の方へ大変申し訳ありませんが送料が大きくかかってしまう為、宅急便コンパクトに収まらない場合、送料をプラスで【200円】いただきたいと思います。購入希望の方は事前にコメントいただけると幸いです(。\u003eㅅ\u003c。)※中古品の為、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。※発送方法、発送日などはプロフィールをご覧下さい。917357



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