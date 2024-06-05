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IENA 半袖シャツジャケット　美品
商品番号 K45562963344
商品名

IENA 半袖シャツジャケット　美品
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENAのシャツジャケットです。素材も綿麻なので、サラっと羽織れます。タグはありませんが、試着のみで外では着ていません。色　ネイビーサイズ　フリー定価19800円位でした。
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