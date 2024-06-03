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トリーバーチ　ポロシャツ
商品番号 N55864468259
商品名

トリーバーチ　ポロシャツ
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイにて購入。1度着用し、ホームクリーニング済みです。カラー→薄いピンクサイズ→S着丈→約62センチ身幅→約80センチ中古品になりますので、ご理解のある方でお願いします。
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