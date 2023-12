ジルバイジルスチュアート クリスタルロゴTシャツ　新品！

一枚あると重宝するロゴTシャツ。「JILLbyJILLSTUART」ロゴをストーンパーツでいれたデザイン。コンパクトめなシルエットなので、すっきり着ることができます。フェミニンなスカート合わせや、ジャンパースカートなどのインナー使いにも活躍できます。サイズ フリー色 ベージュ価格 6380円未使用、タグ付き新品お値下げ不可



