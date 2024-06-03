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ジルバイジルスチュアート クリスタルロゴTシャツ　新品！
商品番号 G36435589392
商品名

ジルバイジルスチュアート クリスタルロゴTシャツ　新品！
ブランド名 ジルバイジルスチュアート
特別価格 税込 1,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一枚あると重宝するロゴTシャツ。「JILLbyJILLSTUART」ロゴをストーンパーツでいれたデザイン。コンパクトめなシルエットなので、すっきり着ることができます。フェミニンなスカート合わせや、ジャンパースカートなどのインナー使いにも活躍できます。サイズ　フリー色　　　ベージュ価格　　6380円未使用、タグ付き新品お値下げ不可
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