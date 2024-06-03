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- ジルバイジルスチュアート クリスタルロゴTシャツ 新品！
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商品詳細
一枚あると重宝するロゴTシャツ。「JILLbyJILLSTUART」ロゴをストーンパーツでいれたデザイン。コンパクトめなシルエットなので、すっきり着ることができます。フェミニンなスカート合わせや、ジャンパースカートなどのインナー使いにも活躍できます。サイズ フリー色 ベージュ価格 6380円未使用、タグ付き新品お値下げ不可
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