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ラコステ　ポロシャツ　レディース　42 ホワイト
商品番号 N80197708385
商品名

ラコステ　ポロシャツ　レディース　42 ホワイト
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラコステレディースポロシャツ、お色は白です。サイズは42で、Lサイズぐらいかなと思います。平置き採寸でご確認ください。特に目立った傷や汚れ等もなく、まだまだ着て頂ける商品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、テニス、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅38身幅42着丈53
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