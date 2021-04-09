新品未使用　ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M ブラック　ビーズポニー

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、Mサイズです。お色は黒で、ビッグポニーはビーズの白で刺繍されています。新品未使用タグ付です。ゴルフや乗馬、テニスなどのスポーツなどにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅34身幅40.5着丈59.5
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