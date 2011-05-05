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たまごっち　イベント限定　オリジナルたまごっち　オリたま
商品番号 Y64975417107
商品名

たまごっち　イベント限定　オリジナルたまごっち　オリたま
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,979 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ららぽーとで購入しました！イベント限定デザインです♪とても可愛いですよ！2個セットでお譲りします。お値下げ不可バラ売り不可です。
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