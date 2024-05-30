HAYNI別注 Tideway ライトレザー2wayボストンバッグ Sブラック

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HAYNI別注Tidewayタイドウェイライトレザー2wayボストンバッグHONEホーネSサイズ ブラック2023年9月に購入し、使用回数は2回です。素材上シワ感もありますが購入時からあるものです。素人検品であること、中古品であることをご理解ください。お値下げ不可です。