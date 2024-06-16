

定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ



定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ 定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ

CHRISTIANVILLAバンブーハンドルレザーミニハンドバッグです。バンブーハンドルが美しく、柔らかなレザーで作られたふんわりとしたフォルムが女性らしく素敵なお品です。ショルダーストラップ付きなので、ショルダーバッグとしてもご使用いただけます。他にもバッグを色々と出品しています。よろしければご覧くださいね♪ご質問はお気軽にどうぞ。◆カラー：ブラック◆素材：レザー◆サイズ(約)：横23(最大横幅)×縦16×マチ7cmショルダーストラップ 約104.5～118.5cm◆仕様：・開閉口はマグネット付き・内ポケット×1・ショルダーストラップは取り外し可能、調整可能◆新品・未使用◆付属品：保管袋◆イタリア製********************下記タグより出品商品一覧をご覧いただけます。#ねここバッグ#ねここ現在販売中のお品のみを閲覧したい場合は、左上の□ 販売中のみ表示にチェックを入れていただきますと、購入可能な商品のみを閲覧できます。おまとめ買い割り引きできますので、ぜひご覧くださいませ♡