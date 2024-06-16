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定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ
商品番号 Y53269626753
商品名

定価27,500円 新品 クリスチャンヴィラ バンブーハンドル レザーバッグ
ブランド名 クリスチャンヴィラ
特別価格 税込 7,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHRISTIANVILLAバンブーハンドルレザーミニハンドバッグです。バンブーハンドルが美しく、柔らかなレザーで作られたふんわりとしたフォルムが女性らしく素敵なお品です。ショルダーストラップ付きなので、ショルダーバッグとしてもご使用いただけます。他にもバッグを色々と出品しています。よろしければご覧くださいね♪ご質問はお気軽にどうぞ。◆カラー：ブラック◆素材：レザー◆サイズ(約)：横23(最大横幅)×縦16×マチ7cmショルダーストラップ　約104.5～118.5cm◆仕様：・開閉口はマグネット付き・内ポケット×1・ショルダーストラップは取り外し可能、調整可能◆新品・未使用◆付属品：保管袋◆イタリア製********************下記タグより出品商品一覧をご覧いただけます。#ねここバッグ#ねここ現在販売中のお品のみを閲覧したい場合は、左上の□　販売中のみ表示にチェックを入れていただきますと、購入可能な商品のみを閲覧できます。おまとめ買い割り引きできますので、ぜひご覧くださいませ♡
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