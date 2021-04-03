カラー...グレーカラー...グレー,シルバーバッグサイズ...その他新橋MITSUKOSHIで数年前に購入しました。カーバは有りますが箱はありません。返品不可返金不可本物しゃなかったら100%返金致します。



シャネルの冬バッグ！｜KOMEHYO NOW



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シャネル 斜めがけバック | labiela.com



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