CHANEL シャネル　レザーカードケース　コインケース　ブラック

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閲覧ありがとうございます！下記は商品説明になります。最後までお読み下さい。・新品未使用・送料無料・早い物勝ちになりますシャネルのブラック、コインケースになります。・カラー：ブラック・サイズ：約11.3cmx8cmx2cm・仕様内側:メインポケット×1カード入れ×1外側:オープンポケット×1・付属品：箱、保存袋★海外製品を取り扱う店舗で購入した並行輸入品です。ご理解の上、ご購入お願いします。★トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。★輸送により、外箱にシワ・凹み・破れ・汚れ等おこる場合がございます。︎★撮影環境やご利用の携帯などによって色味は若干違う場合がございます。予めご了承ください。★ご質問がありましたらコメントよりお願いします。神経質な方、ご購入をご遠慮ください。★すり替え防止のため、購入後の返品、交換はご遠慮ください。★評価が全くない方とお取引き致しません。