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レア 美品 バリー ショルダーバッグ トートバッグ ベルトデザイン 黒 金
商品番号 A93335511456
商品名

レア 美品 バリー ショルダーバッグ トートバッグ ベルトデザイン 黒 金
ブランド名 バリー
特別価格 税込 2,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#TKぶらんどの商品一覧【ブランド名】BALLY　オールドバリー【商品名】ショルダーバッグ肩がけ【シリアルナンバー】無し【色・柄】ブラック【付属品】無し【サイズ】縦26cm　横35cm　幅12cm　　　　　ハンドル58cm【仕様】メインポケット×1　　　　内ファスナーポケット×1　　　　フリーポケット×1【素材】最高級レザー×ゴールド金具【参考価格】円バリーのヴィンテージな雰囲気がたまらない肩がけのショルダーバッグです。某ブランドの有名な型を彷彿とさせるベルトデザインが素敵なお品で、ブラックボディに金色の金具が映えています！ヴィンテージな雰囲気やオールドなフォルムが、逆に新鮮で、今のトレンドの古着系コーデやカッチリとしたスタイルなどとも相性が良さそうです。これからの季節にもピッタリなバッグですよ。サイズ感としてはスマホやお財布はもちろん、お化粧道具やA4書類にタブレット、ボトル類などをパッと入れて頂ける大きさです。多少のスレや汚れ、背面レザー部に擦れた跡ようなものが少しありますが、全体的には金具も綺麗な本当に素敵な良品のバッグです。●全て鑑定済みの中古ブランド市場、AACD加盟リユース店より購入しております●●安心・安全・保証付きのメルカリ便にて発送します●【ご注意】※綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のためわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください。#TKぶらんどの商品一覧
http://narcologia.ru/goods/encourage12272.html
http://narcologia.ru/goods/revamp167222.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic604612.html

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