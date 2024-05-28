Mc David シルク　アンサンブル　ワンピース　イタリア製

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商品詳細
McDavidシルク１００％アンサンブル ワンピース Ｍサイズ イタリア製肩幅 約３９センチ身幅 約４０センチ袖丈 約４７センチ丈 約５５．５センチスカートウエスト 約３３センチ✕２丈 約６３．５センチスリット 約１８センチタートルネックになっています。素人採寸ですので誤差はございます。総シルクですので軽く、着心地が良いと思います。裏地はございません。簡易梱包の発送とさせて頂きます。
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