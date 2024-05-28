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Mc David シルク　アンサンブル　ワンピース　イタリア製
商品番号 I78877583202
商品名

Mc David シルク　アンサンブル　ワンピース　イタリア製
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

McDavidシルク１００％アンサンブル　ワンピース　Ｍサイズ　イタリア製肩幅　約３９センチ身幅　約４０センチ袖丈　約４７センチ丈　　約５５．５センチスカートウエスト　約３３センチ✕２丈　　　　約６３．５センチスリット　約１８センチタートルネックになっています。素人採寸ですので誤差はございます。総シルクですので軽く、着心地が良いと思います。裏地はございません。簡易梱包の発送とさせて頂きます。
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