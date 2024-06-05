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新品未使用 エルメス/HERMES 《バッグ H ・アン・ビエ 》27 ブラック
商品番号 M14269651025
商品名

新品未使用 エルメス/HERMES 《バッグ H ・アン・ビエ 》27 ブラック
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 116,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス　Hアンビエ　27色はブラック(エクリュ／黒／黒)です。サイズ　H24.5xW27xD9.5cmフランス製23年10月にエルメス公式オンラインで購入したばかりですが使用イメージに合わなかったので新品未使用のうちに出品することにしました。定価での出品になります。付属品はオレンジ箱、ショップカード、リボン、保存袋です。オンラインストアから送付された際に使用されていた段ボールに入れて発送させていただきます。宜しくお願い致します。素材···綿(キャンバス/帆布)、レザー(本革)カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ
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