ヴィヴィアンウエストウッド　ストラップシャツ

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ご覧いただきありがとうございます！正規店にて購入しました。VivienneWestwoodの可愛らしい赤いストライプ半袖シャツです。特徴のある襟とオーブのロゴが印象的です。○サイズサイズ 2着丈 約54.5センチ肩幅 約34センチ身幅 約42センチ袖丈 約15.5センチ平置きの素人採寸です○状態1番上のボタン糸がほつれ、ボタンがとれかかっています。(写真4番目)そのため\"やや傷や汚れあり\"と表記しておりますが、その他は目立った汚れなどはありません。・慎重に検品しておりますが、素人の検品ですので気になる方はご購入をお控え下さい。・折り畳んで発送するため、多少のシワ等は予めご了承願います。自宅で長期保管しておりました。used品にご理解いただける方、ご検討宜しくお願いします。ヴィヴィアン好きな方にぜひ！！