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- 【URBANITY】半袖カットソー【L】イエロー 首元・裾フリル カジュアル♬
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商品詳細
★プロフィールをご覧下さい★【お得な情報はこちら】◆フォローして下さったら2000円以上の商品を表示金額から10％引き♬◆気になる商品にいいねをして下されば、コメント欄にてSALEアナウンスをさせて頂く事があります♬◆コメント欄にお気軽にコメント下さいね♬◆商品番号◆【1439】----------------------------------------------◎コンディション目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用頂けるかと思います♬----------------------------------------------○表記サイズ/L○平置きサイズ着丈【 50cm 】身幅【 47cm 】肩幅【 44cm 】袖丈【 21cm 】◎採寸は多少の誤差が生じるかと思いますが、予めご了承下さいませ♬----------------------------------------------❤︎ぷにぷにのお洋服はこちらからご覧下さい❤︎#ぷにぷに出品商品一覧
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