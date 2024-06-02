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中野行山　盆栽鉢
商品番号 L12331184210
商品名

中野行山　盆栽鉢
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 8,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中野行山　外縁隅入下帯長方　行山造印　ド迫力の大型鉢になります。　　　　サイズ55cmⅩ41cmⅩ15.5cm画像　5枚目側面下帯にホッレがあります。　それ以外傷はありません。状態等は画像にてご確認宜しくお願い致します。
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