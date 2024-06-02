中野行山 外縁隅入下帯長方 行山造印 ド迫力の大型鉢になります。 サイズ55cmⅩ41cmⅩ15.5cm画像 5枚目側面下帯にホッレがあります。 それ以外傷はありません。状態等は画像にてご確認宜しくお願い致します。



ちた元気人＞ 盆栽鉢作家 中野行山さん（８０）：中日新聞Web



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