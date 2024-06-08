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JOURNAL STANDARD relume リネンブラウス　★新品未使用★
商品番号 X13212898311
商品名

JOURNAL STANDARD relume リネンブラウス　★新品未使用★
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャーナルスタンダード　レリュームリネンブラウスです2年前に購入しました新品未使用タグ付きですリネン100%ですオープンカラーのデザインがちょっと新鮮できちんと感もあります裾にはスリット入りではおりでも素敵ですカラー　　ブルーサイズ　　フリー着丈　　　65cm肩幅　　　42cm身幅　　　53cm袖丈　　　54cm(素人採寸ですので誤差はお許しください)新品未使用品ですが、自宅保管にご理解を頂ける方にお願い致します
http://narcologia.ru/goods/message257427.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit366686.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly535084.html
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