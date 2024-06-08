JOURNAL STANDARD relume リネンブラウス　★新品未使用★

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ジャーナルスタンダード レリュームリネンブラウスです2年前に購入しました新品未使用タグ付きですリネン100%ですオープンカラーのデザインがちょっと新鮮できちんと感もあります裾にはスリット入りではおりでも素敵ですカラー ブルーサイズ フリー着丈 65cm肩幅 42cm身幅 53cm袖丈 54cm(素人採寸ですので誤差はお許しください)新品未使用品ですが、自宅保管にご理解を頂ける方にお願い致します