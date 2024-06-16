ミスティック　ドロストショートシャツ

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商品詳細
ミスティック ドロストショートシャツタグは取り外しましたが、試着のみの未使用です。よろしくお願いします。以下サイトより↓デティールにまでこだわった目を惹くデザインのブラウスが登場！商品ポイント・ややツヤのある素材が女性らしい雰囲気に。・バックスリットのデザインが程よい肌見せで女性らしい印象に見せてくれます。・ボリューム感のあるシルエットながらコンパクトな丈感なのでスタイルアップが叶います◎・裾が絞れるデザインなのでウエストマークが可能◎スタイリングポイント・デザイン性のあるブラウスなのでシンプルなボトムスとの相性◎・アクセサリーとの合わせ方で華やかな印象に！------------------------------------------------------裏地:なし伸縮性：なし光沢感：OFFのみややあり生地の厚さ：薄め
http://narcologia.ru/goods/enquire417989.html
http://narcologia.ru/goods/message343627.html
http://narcologia.ru/goods/mythic985335.html
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