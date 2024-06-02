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シュガーバニーズ　ショルダーバッグ　美品
商品番号 F45748553893
商品名

シュガーバニーズ　ショルダーバッグ　美品
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 6,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子供の初めてのバッグに購入しましたがショルダーが心配で使用出来ず、長年箱の中で眠っておりました。目立つ傷はありませんが、しっぽのあたりが少し汚れている様に見えます。洗濯は1度もしておりません。全長19cm2009年頃に購入頭の部分に物が入ります自宅保管ですので神経質な方は購入をお控えください
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