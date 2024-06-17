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【お値下げ】zucca ズッカ　ゆったり　シアブラウス
商品番号 W63052110135
商品名

【お値下げ】zucca ズッカ　ゆったり　シアブラウス
ブランド名 ズッカ
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7月いっぱい1000円お値下げしましたのでご検討ください5400円→4400円元値は失念しましたが2万円近くしたかと思います定かでなくてすみません2度着用いたしましたゆったりふんわりタイプの透け感あるロングブラウスです首から裾まで88cm脇下は平置きで90cm以上ありますがギャザーを広げた状態で測っていますので着るとふんわり落ちて、形がとても綺麗ですおよばれにはもちろん、ダメージジーンズに合わせても可愛いと思います自宅で手洗い洗濯しております中古にご理解いただけます方に8月にまた、お値段もどしますが引き続きよろしくお願いしますカラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···夏
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