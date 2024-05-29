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アップルハウス フード付きプルオーバー
商品番号 V83400046894
商品名

アップルハウス フード付きプルオーバー
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...オレンジに茶色とグレーを混ぜた感じ袖丈...長袖柄・デザイン...無地素材...麻レーヨン季節感...秋麻レーヨンのフード付きのプルオーバーですテロンとした素材なのでオシャレですよーカジュアル感強めになってしまうフードですがこの素材なのでキレイめに着れます#アップルハウス#フード付きテイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル
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