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まとめ売り ZARA ザラ 短いTシャツ クロップド丈 ショート丈 チビT
商品番号 W92817423171
商品名

まとめ売り ZARA ザラ 短いTシャツ クロップド丈 ショート丈 チビT
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3点セット。まとめ売りになります。ホワイト、試着のみか一度着用。ベージュ、未使用。グリーン、一度着用。ホワイト、ベージュは同じ品番の色違いです。グリーンは違う品番ですがあまりサイズ感は変わらないです。生地も薄くはなく、しっかりした感じがします。3色とも生地感も変わらないです。グリーン(緑)・・・身幅47cm程ベージュ、ホワイト(白)・・・身幅49cm程着丈は全色、48cm程UNIQLOユニクロSHEINGUwegoH\u0026MBershkaベルシュカ・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/contemplate943677.html
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