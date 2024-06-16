まとめ売り ZARA ザラ 短いTシャツ クロップド丈 ショート丈 チビT

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3点セット。まとめ売りになります。ホワイト、試着のみか一度着用。ベージュ、未使用。グリーン、一度着用。ホワイト、ベージュは同じ品番の色違いです。グリーンは違う品番ですがあまりサイズ感は変わらないです。生地も薄くはなく、しっかりした感じがします。3色とも生地感も変わらないです。グリーン(緑)・・・身幅47cm程ベージュ、ホワイト(白)・・・身幅49cm程着丈は全色、48cm程UNIQLOユニクロSHEINGUwegoH\u0026MBershkaベルシュカ・デザイン···無地