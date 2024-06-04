✨ マーロ✨ポロシャツ✨イエロー✨

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商品詳細
レモンイエローの爽やかなポロシャツです。右の胸辺りにバッグによる擦れが多少あります。サイズ…40サイズ肩幅…32センチ身幅…35センチ着丈…59センチカラー···イエロー袖丈···半袖季節感···春、夏柄・デザイン···無地素人採寸になります。※購入者様の都合による返品はご遠慮願います。#malo#マーロ#ポロシャツ
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