【BOX＆紙袋・ギャランティカード有】 ジミーチュウ チェーンウォレット

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百貨店にて購入。購入時付属品一式あります。付属品は購入時のまま保管しており、美品です。素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布表面には、使用上の小傷、裏面には、傷あり。画像をよくご確認の上、ご購入ください。ご質問、お受けします♪写真も追加します！なるべく細かく傷、汚れなどを撮影し、記載しているつもりですが、あくまで中古商品になります。素人検品になりますので、ごくわずかなシミや汚れ、傷等の見落としは、ご容赦ください。★即購入OK★複数購入で割引き有★宅急便コンパクトでの発送を予定★ペット、喫煙なし★キャンセル、返品は、申し訳ありませんm(__)m#ジミーチュウ#財布#Jimmychoo