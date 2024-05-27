ジャスティンデイビス 片耳用 シルバー D9564

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■ ジャスティンデイビス片耳用シルバー中古D9564■ コンディション：ＳＡランク 表面：新品仕上げ済みのとても綺麗な状態です。※金性の刻印はありませんがポスト部分のみWGです。■ モチーフサイズ 全長約3.6cm×幅1.7cm■ 重量 計4g■ 素材 シルバー※金性の刻印はありませんがポスト部分のみWGです。■ ジャスティンデイビスの片耳ピアスです。ジャスティンデイビスのピアスが耳元でエレガントに演出してくれます。※金性の刻印はありませんがポスト部分のみWGですぜひいろんなシーンにお使いください。■ 付属 社外箱■ 本物鑑定済■ 管理番号D9564★・・・★・・・★・・・★・・・出品しているお品はすべて真贋鑑定済みです。▼出品しております商品の購入先・正規店・買取品・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランド市場▼古物営業法表記東京都公安委員会許可 番号：第305491906184号▼付属品説明文や画像にあるものが全てです。「社外箱orポーチ」表記のものは、こちらで用意したジュエリーボックスにいれて配送いたします。※入らないサイズのものはしっかり梱包してお送りします。▼配送ヤマト運輸より発送を致します。発送完了後に伝票番号をお送り致します。★・・・★・・・★・・・★・・・ティファニー.カルティエ.ブルガリ.グッチ.ルイヴィトン.シャネル.グッチ.ショーメ.フレッド.ブシュロン.ピアジェ.ダミアーニ.ショパール.ハリーウィンストン.ヴァンクリーフ＆アーペル.フランクミュラー.クロムハーツ.アガット.アーカー.スタージュエリー.ヴァンドーム青山.4℃.ミキモト.ポンテヴェキオ.田崎真珠.モーブッサン.俄多くのブランドやジュエリーを取り揃えております！